Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval çıplak yatak keyfi yaptı! O anları paylaşınca Instagram’da gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Julia Sandoval yine limitleri zorlayan bir paylaşıma imza attı. Cesur pozlarıyla 350 bini aşkın takipçiye ulaşan Sandoval son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden köpeğiyle birlikte yatak keyfi yaptığı anları paylaştı.

SOSYAL MEDYANIN YİNE GÜNDEMİNDE

Yatakta çıplak bir şekilde uzanırken çekilen anlarını paylaşan Sandoval, köpeğiyle keyif yaptı. Yorganla üzerini örten fenomen isim o anlarda köpeğinin elini yalamasına izin verdi. Sandoval’ın paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.