Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval çıplak yatak keyfi yaptı! O anları paylaşınca Instagram’da gündem yarattı

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval çıplak yatak keyfi yaptı! O anları paylaşınca Instagram’da gündem yarattı

24.06.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sınır tanımayan paylaşımlarına devam ediyor. Fenomen isim son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden çıplak bir şekilde yatak keyfi yaptığı anları paylaştı. Sandoval’ın paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval çıplak yatak keyfi yaptı! O anları paylaşınca Instagram’da gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Julia Sandoval yine limitleri zorlayan bir paylaşıma imza attı. Cesur pozlarıyla 350 bini aşkın takipçiye ulaşan Sandoval son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden köpeğiyle birlikte yatak keyfi yaptığı anları paylaştı.

SOSYAL MEDYANIN YİNE GÜNDEMİNDE

kapak julia

Yatakta çıplak bir şekilde uzanırken çekilen anlarını paylaşan Sandoval, köpeğiyle keyif yaptı. Yorganla üzerini örten fenomen isim o anlarda köpeğinin elini yalamasına izin verdi. Sandoval’ın paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı alev alev yaktı! “Altı o küçük ki yok gibi...”

Sosyal medyayı alev alev yaktı! “Altı o küçük ki yok gibi...”

 Transparan bluz ve eteğiyle limitleri zorladı! Göğüs uçlarını gösterdi

Transparan bluz ve eteğiyle limitleri zorladı! Göğüs uçlarını gösterdi

 Tanga kot şortuyla nefesleri kesti! Gören bir daha baktı

Tanga kot şortuyla nefesleri kesti! Gören bir daha baktı

 Tanga mayosuyla hayran bıraktı! Cesur pozlarından vazgeçmedi

Tanga mayosuyla hayran bıraktı! Cesur pozlarından vazgeçmedi

 Olay poz! Pantolonunu kalçasından indirip bluzunu yukarı kaldırdı

Olay poz! Pantolonunu kalçasından indirip bluzunu yukarı kaldırdı

 Yazın tadını minicik bikinisiyle çıkarttı! Beğeni butonu çöktü

Yazın tadını minicik bikinisiyle çıkarttı! Beğeni butonu çöktü

 Oturuşuyla gözleri şaşı etti! “Altına hiçbir şey giymemiş mi?”

Oturuşuyla gözleri şaşı etti! “Altına hiçbir şey giymemiş mi?”

 Süper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozdu

Süper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozdu

 Olay pozlar! Kazağını kıvırıp göğüslerini gösterince...

Olay pozlar! Kazağını kıvırıp göğüslerini gösterince...

 Üzerini çıkartıp çıplak poz verdi! Hayranlarından yardım istedi

Üzerini çıkartıp çıplak poz verdi! Hayranlarından yardım istedi

 Duştan olay paylaşım! Mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak soyundu

Duştan olay paylaşım! Mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak soyundu

 Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

 Artık boş yer kalmadı! Yarı çıplak soyunarak gösterdi

Artık boş yer kalmadı! Yarı çıplak soyunarak gösterdi

Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

 Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattıAdı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı
Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattıAdı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı
Çırılçıplak yoga yaptığı anları paylaştı! Yer yerinden oynadıÇırılçıplak yoga yaptığı anları paylaştı! Yer yerinden oynadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Titan denizaltısının patlama anı canlandırıldı! “0.03 saniye içinde...”

Titan denizaltısının patlama anı canlandırıldı! “0.03 saniye içinde...”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.