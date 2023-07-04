Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn dekoltesiyle bir gören bir daha baktırdı! Üstü küçük geldi...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede fenomene dönüşmeyi başaran Apollonia Llewellyn dekolteli pozuyla takipçilerinin kalp atışlarını hızlandırdı. Fenomen isim siyah bikini altının üzerine göğüslerinin yarısını açıkta bırakan bir bluz giymeyi tercih edince sosyal medyayı alev alev yaktı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Apollonia Llewellyn elinde tuttuğu bir su şişesiyle poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Hayranlarının büyük bir bölümü Llewellyn’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.