Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech'in güzelliği gün batımı manzarasını gölgede bıraktı! Hayranlarının beğenisini topladı

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech'in güzelliği gün batımı manzarasını gölgede bıraktı! Hayranlarının beğenisini topladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.02.2024 11:46 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla kısa sürede 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Daisy Keech, sıklıkla seyahatlerinden kesitler sunarken sağlıklı yaşam ve fitness konularında da paylaşımlar yapıyor. Son olarak sevgilisi Michael Yerger ile Kosta Rika'da tatile çıkan Keech'in gün batımı manzarasının önünde verdiği pozu çok konuşuldu.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık hayranlarıyla etkileşime girmeyi seven fenomen isim Daisy Keech, Kosta Rika tatilinde de takipçilerinden uzaklaşmadı. Tatilinden kesitlerini sosyal medya hesabından paylaşan Keech, sevgilisinin çektiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

    kapak77

    Günbatımının önünde poz veren Keech'in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Fenomen isim takipçilerinin üstünün çıplak olduğunu zannetmesine neden olan göğüslerini ön plana çıkartan bir büstiyer tercih ettiği pozuna, "Gezimden biraz daha fazlası" notunu ekledi.

    32

    Fenomen ismin sevgilisi Yerger ise güzelliğine kayıtsız kalamadı. Sosyal medya paylaşımına "Benim manzaram daha güzel" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Kocasıyla üçlü ilişki ilanı verdi! "Başvuranı görünce şaşkına döndük"

    Kocasıyla üçlü ilişki ilanı verdi! "Başvuranı görünce şaşkına döndük"

     Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

    Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

     Çıplak adam ağaçtan taksinin üzerine düştü

    Çıplak adam ağaçtan taksinin üzerine düştü

     Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

    Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

     Yıllardır yoktu! 'Filozof Atakan' ortaya böyle çıktı

    Yıllardır yoktu! 'Filozof Atakan' ortaya böyle çıktı


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    'Seksi dadı tuttum' paylaşımı tartışıldı! "Kocan kesin aldatır"'Seksi dadı tuttum' paylaşımı tartışıldı! "Kocan kesin aldatır"
    Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmedilerPlajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler
    Kocasıyla çırılçıplak yaşıyorlar! 'Sapık değiliz'Kocasıyla çırılçıplak yaşıyorlar! 'Sapık değiliz'
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya daisy keech
    En Çok Okunan Trend Haberler
    150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

    150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

    İmamoğlu sloganlara dayanamadı, salondakilere de çıkarttırdı!

    İmamoğlu sloganlara dayanamadı, salondakilere de çıkarttırdı!

    Akrabasının ölüm anlarını paylaştı! Sosyal medyadan tepki yağdı

    Akrabasının ölüm anlarını paylaştı! Sosyal medyadan tepki yağdı

    Kocasıyla çırılçıplak yaşıyorlar! 'Sapık değiliz'

    Kocasıyla çırılçıplak yaşıyorlar! 'Sapık değiliz'

    'Seksi dadı tuttum' paylaşımı tartışıldı! "Kocan kesin aldatır"

    'Seksi dadı tuttum' paylaşımı tartışıldı! "Kocan kesin aldatır"

    Üstsüz zannedilen pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi

    Üstsüz zannedilen pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.