Sosyal medya fenomeni Daisy Keech'in güzelliği gün batımı manzarasını gölgede bıraktı! Hayranlarının beğenisini topladı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık hayranlarıyla etkileşime girmeyi seven fenomen isim Daisy Keech, Kosta Rika tatilinde de takipçilerinden uzaklaşmadı. Tatilinden kesitlerini sosyal medya hesabından paylaşan Keech, sevgilisinin çektiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Günbatımının önünde poz veren Keech'in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Fenomen isim takipçilerinin üstünün çıplak olduğunu zannetmesine neden olan göğüslerini ön plana çıkartan bir büstiyer tercih ettiği pozuna, "Gezimden biraz daha fazlası" notunu ekledi.

Fenomen ismin sevgilisi Yerger ise güzelliğine kayıtsız kalamadı. Sosyal medya paylaşımına "Benim manzaram daha güzel" yorumunu ekledi.







