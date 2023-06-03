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Sosyal medya fenomeni Daria Egorova Instagram’ın sınırlarını yerle bir etti! Transparan bluzuyla duştan paylaştı

03.06.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaklaşık 114 bin takipçiye sahip olan fenomen isim Daria Egorova Instagram’ın limitlerini zorlayan paylaşımıyla hayranlarının aklını başından almayı başardı. Transparan bir bluzuyla duştan çekilen pozlarını paylaşan fenomen ismin pozları kısa sürede gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Daria Egorova Instagram’ın sınırlarını yerle bir etti! Transparan bluzuyla duştan paylaştı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede 114 bini aşkın takipçiye ulaşmayı başaran Daria Egorova yine sınır tanımadı. Fenomen isim cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal medya geleneğini bozmadı.

ALEV ALEV YAKTI

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Sosyal medyada mor transparan bluzuyla duşun içinde çekilen pozlarını paylaşan fenomen isim göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşmayı başardı.

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Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini öve yorumlarda birleştiği Egorova gönderisine, “Kendi yansımama bakarken duşta mahsur kaldım” notunu ekledi. Egorova’nın gönderisi hayranlarının beğenisini topladı.

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