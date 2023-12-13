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    4. Sosyal medya fenomeni Duru Önver'in yarı çıplak yatak pozu olay oldu! "Türk işi kitap okuma..."

    Sosyal medya fenomeni Duru Önver'in yarı çıplak yatak pozu olay oldu! "Türk işi kitap okuma..."

    13.12.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya fenomeni Duru Önver'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımı olay yaratmayı başardı. Fenomen isimin kitap okumak için yatağına uzandığı anlarda çekilen pozu hayranlarının adeta aklını başından aldı. Fenomen ismin pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Ünlü sunucu Uğur Önver'in kızı Duru Önver, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Instagram hesabında 250 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim kitap okurken paylaştığı son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

    BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında pembe iç çamaşırı altı tercih etmesine rağmen üstsüz bir şekilde poz veren Önver'in pozu beğeni yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu fotoğrafın estetik güzelliği gerçek mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türk işi kitap okuma..." yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Duru Önver
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