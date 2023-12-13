Sosyal medya fenomeni Duru Önver'in yarı çıplak yatak pozu olay oldu! "Türk işi kitap okuma..."

Ünlü sunucu Uğur Önver'in kızı Duru Önver, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Instagram hesabında 250 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim kitap okurken paylaştığı son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında pembe iç çamaşırı altı tercih etmesine rağmen üstsüz bir şekilde poz veren Önver'in pozu beğeni yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu fotoğrafın estetik güzelliği gerçek mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türk işi kitap okuma..." yorumunu ekledi.







