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Sosyal medya fenomeni Zoe Gregory hayranlarından gelen tuhaf isteklerini anlattı! “Ayaklarımı yapıştırıcıya koyup...”

08.11.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen bir sosyal medya uygulamasında seksi pozlarını satan Zoe Gregory, aylık gelirinin 13 bin 200 sterlin (yaklaşık 281 bin 920 TL) olduğunu dile getirerek tepki çekti. Hayranlarından birbirinden tuhaf teklifler aldığını ifade eden Gregory bazılarını yerine getirdiğini itiraf etti.

Sosyal medya fenomeni Zoe Gregory hayranlarından gelen tuhaf isteklerini anlattı! “Ayaklarımı yapıştırıcıya koyup...”

Eski playboy yıldızı olarak ünlenen Zoe Gregory sosyal medyadan yetişkinlere özel olarak ürettiği içerikler sayesinde kısa sürede tanındı. Abonesi olan kişilerin birbirinden ilginç teklifler yaptığını ve bu teklifler için binlerce dolar verdiğini söyleyen Gregory, “Bazı gerçekten çok iğrenç olabiliyor. Kiminle çekim yaptığıma veya daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapıp yapmadığıma bağlı olarak ayda 8.000 dolar (yaklaşık 148 bin TL) ile 15.000 dolar (yaklaşık 279 bin TL) arasında kazanabilirim. Hayranlarım her zaman yapacağım uç şeyler isteyebiliyorlar” dedi.

“KIRMIZI ÇİZGİLERİM VAR”

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Hayranlarının isteklerini kendi kriterlerine göre değerlendirdiğini ifade eden Gregory, “Kırmızı çizgilerim var. Yapmaktan hoşlanmadığım şeyleri istemiyorum. En popüleri ayaklarımı yapıştırıcıya koyup yapıştırıcıyı uzattığım videolar oluyor. Çok acayip. Tuvalete gittiğimi görmekten hoşlananlar bile var” diye konuştu.

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