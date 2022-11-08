Sosyal medya fenomeni Zoe Gregory hayranlarından gelen tuhaf isteklerini anlattı! “Ayaklarımı yapıştırıcıya koyup...”

Eski playboy yıldızı olarak ünlenen Zoe Gregory sosyal medyadan yetişkinlere özel olarak ürettiği içerikler sayesinde kısa sürede tanındı. Abonesi olan kişilerin birbirinden ilginç teklifler yaptığını ve bu teklifler için binlerce dolar verdiğini söyleyen Gregory, “Bazı gerçekten çok iğrenç olabiliyor. Kiminle çekim yaptığıma veya daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapıp yapmadığıma bağlı olarak ayda 8.000 dolar (yaklaşık 148 bin TL) ile 15.000 dolar (yaklaşık 279 bin TL) arasında kazanabilirim. Hayranlarım her zaman yapacağım uç şeyler isteyebiliyorlar” dedi.

“KIRMIZI ÇİZGİLERİM VAR”

Hayranlarının isteklerini kendi kriterlerine göre değerlendirdiğini ifade eden Gregory, “Kırmızı çizgilerim var. Yapmaktan hoşlanmadığım şeyleri istemiyorum. En popüleri ayaklarımı yapıştırıcıya koyup yapıştırıcıyı uzattığım videolar oluyor. Çok acayip. Tuvalete gittiğimi görmekten hoşlananlar bile var” diye konuştu.