Sosyal medya fenomeni Francia James'in sokak tarzını kimse anlayamadı! Bir gören bir daha baktı

Sosyal medyadan yaptığı cesur kıyafet seçimleri sayesinde dünya geneline yayılan 12 milyonluk bir takipçi kitlesine ulaşan Francia James yine dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak deri tayt ve bluz kombiniyle sokakta şov yapan James beğeni topladı. James'in pantolonunun modeli sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten mükemmel bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Pantolonun üzerine tanga giymiş" yorumunu yaptı.