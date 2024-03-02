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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James'in sokak tarzını kimse anlayamadı! Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya fenomeni Francia James'in sokak tarzını kimse anlayamadı! Bir gören bir daha baktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 13:28
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    Sosyal medyada 12 milyon yaklaşan bir takipçisi kitlesi bulunan Francia James tarzıyla yine herkesi şaşkına çevirdi. Fenomen isim deri taytı ve göğüs dekolteli bluzuyla poz verince hayranlarını şaşırttı. James'in pantolonun modelini bir gören bir daha baktı.

    Sosyal medyadan yaptığı cesur kıyafet seçimleri sayesinde dünya geneline yayılan 12 milyonluk bir takipçi kitlesine ulaşan Francia James yine dikkatleri üzerine çekti.

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    Son olarak deri tayt ve bluz kombiniyle sokakta şov yapan James beğeni topladı. James'in pantolonunun modeli sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten mükemmel bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Pantolonun üzerine tanga giymiş" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James
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