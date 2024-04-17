Sosyal medya fenomeni Francia James, kalabalık caddede fotoğraf çekimi yapınca gündem oldu! Bir gören bir daha baktı

Aslen Kolombiyalı olan ancak şu anda ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James sokak ortasında gerçekleştirdiği bir çekimle gündem oldu. Akan bir trafiğin kenarında oldukça kabalık bir sokakta gerçekleştirilen çekimde araç sürücüleri korna çalarak James'e destek verdi.

1.4 milyon üzerinde izlenmeye ulaşan klibe James, "Ofiste sıradan bri gün" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnanılmaz derece mükemmel" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Son derece cesur" yorumunu yaptı.