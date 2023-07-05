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Sosyal medya fenomeni Francia James tanga mayosuyla su parkında çocuklar gibi eğlendi! Kaydıraktan bile kaydı

05.07.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında hayranlarıyla eğlenceli anlarını paylaştı. Fenomen isim tanga mayosuyla su parkına gittiği anlarda adeta eğlencenin doruklarına ulaştı.

Sosyal medya fenomeni Francia James tanga mayosuyla su parkında çocuklar gibi eğlendi! Kaydıraktan bile kaydı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Francia James, milyonlarca takipçisinin bulunduğu hesabından bu kez eğlenceli anlarını yayınladı. Fenomen isim su parkında çekilen anlarını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

EĞLENCEYE DOYDU

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Su kaydırağından kaydığı anları paylaşan James, suyla eğlendiği anlarda bol bol kahkaha attı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dikkatleri çeken James, frikik vermesine aldırış bile etmeden eğlencenin tadını çıkarttı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Francia James

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