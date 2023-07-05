Sosyal medya fenomeni Francia James tanga mayosuyla su parkında çocuklar gibi eğlendi! Kaydıraktan bile kaydı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Francia James, milyonlarca takipçisinin bulunduğu hesabından bu kez eğlenceli anlarını yayınladı. Fenomen isim su parkında çekilen anlarını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
Su kaydırağından kaydığı anları paylaşan James, suyla eğlendiği anlarda bol bol kahkaha attı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dikkatleri çeken James, frikik vermesine aldırış bile etmeden eğlencenin tadını çıkarttı.