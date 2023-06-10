Sosyal medya fenomeni Francis James, cesur bikini seçimiyle duşun altında resmen şov yaptı! Beğeni butonu çöktü...

Instagram hesabında 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Francia James genellikle sevenlerinin karşısına cesur pozlarıyla çıkmayı tercih ediyor. Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan James yine geleneğini bozmadı ve turuncu bikinisiyle hafta sonuna bomba gibi başladığını gösterdi.

“RAHATLAMA MODUNA ALINDI”

Yaz mevsiminin tadını çıkartmaya başlan James turuncu tanga bikinisiyle bir duşun altında çekilen pozlarını paylaştı. Gönderisine ise, “Hafta sonu rahatlama moduna alındı” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sevenlerinden beğeni topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde James’in güzelliğini öven yorumlar adeta yağmur gibi yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı “Bu inanılmaz bir güzellik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tanrı kadını yarattı” yorumunu ekledi.