Sosyal medya fenomeni Jenna Lee cesur bikini tercihiyle Instagram’ı resmen salladı! Sadece göğüslerini uçlarını örttü... “Nokta kadar...”

Sosyal medyada 2.2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Jenna Lee, hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak yeni bir paylaşım yaptı. Fenomen isim kumaş cimrisi bikinisiyle poz verirken ruh halini iyileştirmek için mücadele verdiğini söyledi. Siyah mikro bikini takımıyla poz veren Lee, kaygı ve depresyondan mustarip olanlar için doğayla zaman geçirmeyi tavsiye etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği cesur paylaşımlarında Lee, “Anksiyete veya depresyonla mücadele eden herkes için, doğayla mümkün olan her şekilde yeniden bağlantı kurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Son birkaç aydır mücadele ediyorum ve ifade edebileceğimden daha fazla rahatlama sağladığı için doğanın içine daldım” notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Gönderi ateş ve kalp emojileriyle dolup taşarken hayranları adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Fotoğraflar ve verdiğin mesaj muhteşem” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çağımızın mücadelesi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise bikini takımının küçüklüğünü eleştirerek “Nokta kadar” ifadesini kullandı.