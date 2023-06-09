Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Jenna Lee cesur bikini tercihiyle Instagram’ı resmen salladı! Sadece göğüslerini uçlarını örttü... “Nokta kadar...”

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee cesur bikini tercihiyle Instagram’ı resmen salladı! Sadece göğüslerini uçlarını örttü... “Nokta kadar...”

09.06.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Jenna Lee, doğayla baş başa olduğu anlarda çekilen fotoğraflarını paylaştı. Instagram gönderisinde kaygı ve depresyonla başa çıkmak için doğaya yönelmeyi tavsiye eden Lee’nin cesur bikini seçimi öğüdünden daha çok dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee cesur bikini tercihiyle Instagram’ı resmen salladı! Sadece göğüslerini uçlarını örttü... “Nokta kadar...”

Sosyal medyada 2.2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Jenna Lee, hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak yeni bir paylaşım yaptı. Fenomen isim kumaş cimrisi bikinisiyle poz verirken ruh halini iyileştirmek için mücadele verdiğini söyledi. Siyah mikro bikini takımıyla poz veren Lee, kaygı ve depresyondan mustarip olanlar için doğayla zaman geçirmeyi tavsiye etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

1

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği cesur paylaşımlarında Lee, “Anksiyete veya depresyonla mücadele eden herkes için, doğayla mümkün olan her şekilde yeniden bağlantı kurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Son birkaç aydır mücadele ediyorum ve ifade edebileceğimden daha fazla rahatlama sağladığı için doğanın içine daldım” notunu ekledi.

2

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Gönderi ateş ve kalp emojileriyle dolup taşarken hayranları adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Fotoğraflar ve verdiğin mesaj muhteşem” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çağımızın mücadelesi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise bikini takımının küçüklüğünü eleştirerek “Nokta kadar” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

 Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 Seksi dansıyla büyüledi! Geceliğiyle twerk yapınca...

Seksi dansıyla büyüledi! Geceliğiyle twerk yapınca...

 Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

 Süper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozdu

Süper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozdu

 Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

 Seksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdi

Seksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişkisinin sırrını verdi! Yatak itirafı çok konuşuldu: “Farklı yerlerde...”İlişkisinin sırrını verdi! Yatak itirafı çok konuşuldu: “Farklı yerlerde...”
Yorgan yetmedi! Çırılçıplak yatağına uzanıp poz verince gündem yarattıYorgan yetmedi! Çırılçıplak yatağına uzanıp poz verince gündem yarattı
Yine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdiYine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Seksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdi

Seksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdi

Hava Kuvvetleri’nde görevliydi! Yeni işi şaşırttı... “Bikinili barmenim”

Hava Kuvvetleri’nde görevliydi! Yeni işi şaşırttı... “Bikinili barmenim”

Fazla kilo eleştirilerine çıplak yanıt verdi! Kıyafetsiz meydan okudu

Fazla kilo eleştirilerine çıplak yanıt verdi! Kıyafetsiz meydan okudu

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.