Sosyal medya fenomeni gördüğü manzaraya inanamadı! Denizin ortasında yakınlaşan çifti böyle ifşa etti

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Sao Paulo kıyılarındaki Sao Vicente'nin mavi sularında gezinirken kendisini cep telefonuyla kaydeden sosyal medye fenomeni Willinha Ciriaco, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Willinha Ciriaco, kendi jet skisinde otururken kamerayı kıyı şeridine ardından da denize doğru çevirdiğinde bir başka jet ski sürücüsünü fark etti.

Görüntülerde çiftin jet ski üzerinde cinsel ilişkiye girdiği görüldü. Görüntüler daha sonra sosyal medyada viral oldu. 725 binden fazla izlenen videoya 1.000'den fazla yorum yapıldı.

HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR

Brezilya'nın G1 haber ajansının haberine göre, plaja gelenlere sadece uyarı verildi ve olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuya açık alanda ahlaksızlık yapmak, Brezilya Ceza Kanunu'nun 233. maddesi uyarınca yasaktır. Suçlulara üç aydan bir yıla kadar hapis veya para cezası verilebilir.