Sosyal medya fenomeni Gracie Bon, dövme yaptırdığı anları paylaştı! Tepkiler gecikmedi: Kendini mahvetmişsin

Panama'da yaşayan sosyal medya fenomeni Gracie Bon, Instagram'daki yaklaşık 5 milyon takipçisiyle cesur pozlarını paylaşarak viral olmayı başarmıştı. Fenomen isim bu kez hayranlarının karşısına dövme yaptırdığı anlarla çıktı. 27 yaşındaki fenomen isim bir dövme stüdyosuna gitti ve uzanarak yanağına bir desen çizdirdi.

Bon'un dövmesinin son halini göstermesiyle birlikte sosyal medyadan tepki sesleri yükseldi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Bon'un yüzündeki deseni beğenmediğini dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kendini mahvetmişsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu yüzüne yaptırdığına inanamıyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye "Umarım

sahtedir" yorumunda bulundu.







