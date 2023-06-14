Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Gracie Bon tamamen transparan kıyafetiyle Roma sokaklarında gezdi! Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

Sosyal medya fenomeni Gracie Bon tamamen transparan kıyafetiyle Roma sokaklarında gezdi! Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

14.06.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Panamalı fenomen Gracie Bon adeta Roma sokaklarını fethetti. İnsanların kendisine bakmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyerek manşetlerdeki yerini alan fenomen isim tamamen transparan elbisesiyle Aşk Çeşmesi’nin önünde çekilen pozlarını paylaşarak gündem yarattı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya fenomeni Gracie Bon tamamen transparan kıyafetiyle Roma sokaklarında gezdi! Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

Sosyal medya fenomeni Grancie Bon geçtiğimiz aylarda kendisine bakılmasından hoşlanmadığını itiraf ederek gündemdeki yerini almıştı. İtirafının aksine fenomen isim son derece cesur bir kombinle sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih etti. Romada Aşk Çeşmesi’nin önünde transparan elbisesiyle poz veren Bon’un gönderisi gündem yarattı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

1

Aşk Çeşmesi’nin önünde çekildiği pozunda vücut hatlarını ön plana çıkartan bir elbise giymeyi tercih eden Bon gönderisine, “Ne dilediğimi düşünüyorsun?” notunu ekledi.

2

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede gündem yaratırken sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü Bon’un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nasıl bir güzellik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Harikasın” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Yine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdi

Yine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdi

 İstanbul’ da süper eteğiyle şov yaptı! Arkasını dönünce olay oldu

İstanbul’ da süper eteğiyle şov yaptı! Arkasını dönünce olay oldu

 Karın kaslarını görmek istedi! Sadece göğüs uçlarını örttü

Karın kaslarını görmek istedi! Sadece göğüs uçlarını örttü

 Çıplak pozlarına bir yenisini daha ekledi! Onu kimse durduramıyor

Çıplak pozlarına bir yenisini daha ekledi! Onu kimse durduramıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştıHayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı
Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulunduRus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu
Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Karın kaslarını görmek istedi! Sadece göğüs uçlarını örttü

Karın kaslarını görmek istedi! Sadece göğüs uçlarını örttü

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.