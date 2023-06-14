Sosyal medya fenomeni Gracie Bon tamamen transparan kıyafetiyle Roma sokaklarında gezdi! Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

Sosyal medya fenomeni Grancie Bon geçtiğimiz aylarda kendisine bakılmasından hoşlanmadığını itiraf ederek gündemdeki yerini almıştı. İtirafının aksine fenomen isim son derece cesur bir kombinle sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih etti. Romada Aşk Çeşmesi’nin önünde transparan elbisesiyle poz veren Bon’un gönderisi gündem yarattı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Aşk Çeşmesi’nin önünde çekildiği pozunda vücut hatlarını ön plana çıkartan bir elbise giymeyi tercih eden Bon gönderisine, “Ne dilediğimi düşünüyorsun?” notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede gündem yaratırken sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü Bon’un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nasıl bir güzellik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Harikasın” yorumunu ekledi.



