Sosyal medya fenomeni Gracie Bon'un zor anları! Tema parkında bindiği oyuncağa kalçası sıkışınca isyan etti: "Daha büyük yapın"

140 santimetrelik kalça ölçüsü sayesinde sosyal medyanın popüler isimlerinden biri haline gelen Gracie Bon, bir tema parkında oyuncaklara sıkıştı. Porto Rikolu fenomen koltuklara sığmadığını göstererek duruma sitem etmeyi de ihmal etmedi.

9,5 milyon takipçisi için son gönderisinde Gracie, boş bir roller coaster sandalyesine oturdu ve verilen emniyet kemerini bağlamaya çalıştı. Ancak, kalçasının yan tarafı kapanmasını engellediği için, kemer sadece karnının yarısına kadar ulaşabiliyordu. Hem İngilizce hem de İspanyolca fenomen isim, "Lütfen koltukları biraz daha büyütün" notunu ekledi.