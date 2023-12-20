Sosyal medya fenomeni Hülya Yenidoğmuş yaz saati uygulamasını böyle eleştirdi! Yataktan sürükleyerek çıkarttı... Bulduğu yerde uyudu

2016 yılında kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlenmişti. Bu durumda daha gün doğmadan çoğu kişinin işine ve öğrencilerin okula gitmek için evden çıkması anlamına geliyordu. Son dönemde kış saati uygulamasının kaldırılması özellikle sosyal medyadan tepki çeken bir konu. Doya Doya Moda'nın yıldızı Hülya Yenidoğmuş da durumu eğlenceli bir dille ele almayı tercih etti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Yaz saati uygulamasında çocukların okula gitmek için karanlıkta yola çıktığını ifade eden Yenidoğmuş, anne ve çocuklarının okul sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı. Sabah saatlerinde sokakların güvensiz olmasından, çocukların uyananamasına kadar pek çok durumu paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede viral oldu.