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    4. Sosyal medya fenomeni Hülya Yenidoğmuş yaz saati uygulamasını böyle eleştirdi! Yataktan sürükleyerek çıkarttı... Bulduğu yerde uyudu

    Sosyal medya fenomeni Hülya Yenidoğmuş yaz saati uygulamasını böyle eleştirdi! Yataktan sürükleyerek çıkarttı... Bulduğu yerde uyudu

    20.12.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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    Doya Doya Moda yarışmasıyla ünlenen Hülya Yenidoğmuş paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüştü. Yenidoğmuş TikTok'tan yaptığı bir paylaşımla yaz saati uygulamasını eleştirdi. Oğluyla okula giderken başına gelenleri eğlenceli bir dille anlatan fenomen ismin paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı.

    Sosyal medya fenomeni Hülya Yenidoğmuş yaz saati uygulamasını böyle eleştirdi! Yataktan sürükleyerek çıkarttı... Bulduğu yerde uyudu

    2016 yılında kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlenmişti. Bu durumda daha gün doğmadan çoğu kişinin işine ve öğrencilerin okula gitmek için evden çıkması anlamına geliyordu. Son dönemde kış saati uygulamasının kaldırılması özellikle sosyal medyadan tepki çeken bir konu. Doya Doya Moda'nın yıldızı Hülya Yenidoğmuş da durumu eğlenceli bir dille ele almayı tercih etti.

    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

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    Yaz saati uygulamasında çocukların okula gitmek için karanlıkta yola çıktığını ifade eden Yenidoğmuş, anne ve çocuklarının okul sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı. Sabah saatlerinde sokakların güvensiz olmasından, çocukların uyananamasına kadar pek çok durumu paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede viral oldu.

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