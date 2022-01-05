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Sosyal medya fenomeni Iskra Lawrence, kilo eleştirilerine sert yanıt verdi! Değişimiyle herkesi şaşırttı

05.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Iskra Lawrence, kilo aldığına yönelik olarak yapılan eleştirilere cevap verdi. İnsanların sadece dış görünüşü üzerinden değerlendirilmesinin büyük bir yozlaşma örneği olduğunu ifade eden Lawrence, yıllar içinde değişimini gösterdi ve kendisinde en sevdiği kişilik özelliklerini anlattı.

Sosyal medya fenomeni Iskra Lawrence, kilo eleştirilerine sert yanıt verdi! Değişimiyle herkesi şaşırttı

Sosyal medya fenomeni Iskra Lawrence, kadınların genellikle kişiliklerine değil dış görünüşlerine iltifat edildiğini belirterek isyan etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı beden pozitifliği paylaşımlarıyla popülerleşen Lawrence, yaratılan kusursuz güzellik algısının gerçeği yansıtmadığını ve kişilik özelliklerinin daha değerli olduğunu savundu. Sosyal medya platformlarında kullanıcıların kendilerinin en iyi versiyonlarını yansıtan kareleri filtre ve photoshop sayesinde baştan yarattığını dile getiren Lawrence, dış görünüşe dayalı iltifatlardan bıktığını söyleyerek kendisinin hiç bilinmeyen yönlerini paylaştı.

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“KENDİMİ KABUL EDİYORUM”

Kişilerin kendilerine olan güvenlerini arttırmak için dış görünüşten uzaklaşmaları gerektiğini savunan Lawrence, “Başkalarına karşı çok şefkatli olduğumu biliyorum. Gerçekçi ve samimi bir kişiliğim olduğuna eminim. Her zaman sevdiğim insanların kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyorum. Kilo sadece sayılardan oluşuyor. Asıl ağırlığı ise kişilik özellikleri belirliyor” notunu ekledi.

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2015 ve 2021 yıllarında çekilen iki fotoğrafını yan yana koyan Lawrence, “Kendimi kabul ediyorum. Gördüğünüz tek şey kilo almak olduğunda yaşadığınız hayatı tamamen reddetmiş olursunuz. Toplum olarak birbirimizi yargılamaya son vermeliyiz. Kilo değişimi hakkında yorum yapmak ya da herhangi bir fiziksel görünümü eleştirmek saplantılı bir ruh halinin göstergesidir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Iskra Lawrence
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