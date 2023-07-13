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Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll ne tatilinden vazgeçti ne de sporundan... Daha teri soğumadan paylaştı

13.07.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll yine hayranlarını kendisine hayran bırakan bir paylaşıma imza attı. Sıklıkla tatillerinden kareler sunan güzel isim bu kez spor yaptığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı.

2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na katıldıktan sonra “Dünyanın en seksi taraftarı” seçilen Ivana Knöll sosyal medyada da dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medyada 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim İspanya’nın İbiza bölgesinden yaptığı tatilinden kesitler sundu.

SPORUNU İHMAL ETMEDİ

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Fenomen isim İbiza tatilinden hayranlarını mest eden paylaşımlar yaparken kusursuz fiziğini spora borçlu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tatilinde spor salonunda antrenman yapmayı ihmal etmeyen Knöll, spordan yorulduğu anlarda çekilen bir selfiesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak hayranlarını selemladı.

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