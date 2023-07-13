Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll ne tatilinden vazgeçti ne de sporundan... Daha teri soğumadan paylaştı

2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na katıldıktan sonra “Dünyanın en seksi taraftarı” seçilen Ivana Knöll sosyal medyada da dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medyada 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim İspanya’nın İbiza bölgesinden yaptığı tatilinden kesitler sundu.

SPORUNU İHMAL ETMEDİ

Fenomen isim İbiza tatilinden hayranlarını mest eden paylaşımlar yaparken kusursuz fiziğini spora borçlu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tatilinde spor salonunda antrenman yapmayı ihmal etmeyen Knöll, spordan yorulduğu anlarda çekilen bir selfiesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak hayranlarını selemladı.