Sosyal medya fenomeni Lucy Banks ilham oldu! Seksi pozlarına şarkı bile yazıldı

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Lucy Banks bir hayranının kendisine ulaşarak sosyal medyadaki kariyerinden ilham alarak bir şarkı yazdığını söylediğinde başta inanmadığını dile getirdi. Sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Banks, “İlk başta gerçekten inanmadım ancak birkaç hafta sonra bana şarkıyı gönderince gerçekten büyülendim” dedi.

“ONUN HİKAYESİNDEN İLHAM ALDIM”

Banks’ın sıkı ibir hayranı olduğunu dile getiren şarkıcı Chris Carbon ise fenomen isimden ilham aldığını söyleyerek, “Bağımsız bir kadın olarak mücadele eden Lucy Banks’ın hikayesine rastladım. Onun hikayesinden ilham aldım. Bu gerçekten güçlü bir kadının hikayesi” dedi.



