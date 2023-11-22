Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, ultra küçük minisiyle köprü kurmak istedi! Şekilden şekle girdiği anlar paylaştı

Sosyal medyadan yaptığı cesur pozları sayesinde 2 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Jenna Lee, hayranlarına şaşırtmaya devam ediyor. Fenomen isim bu kez ise deniz kenarında köprü hareketi yapmaya çalışırken çekilen bir pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği paylaşımında Lee, limitlerde kalan bir bikini takımı tercih etti. Sadece göğüs uçlarını örten göğüs kabı ve tanga bikini altıyla Lee'nin paylaşımı hayranlarından tam not aldı.