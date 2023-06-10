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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval bikinisiyle dizlerinin üzerine çöküp poz verdi! Göğüslerini ön plana çıkarttı

10.06.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 330 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Julia Sandoval hayranlarının nabızlarını yükselten bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyadan sıklıkla cesur pozlar paylaşan fenomen isim yine cesur bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Mavi bikini takımıyla kamera arkasına geçen Sandoval’ın kumsaldaki pozu tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval bikinisiyle dizlerinin üzerine çöküp poz verdi! Göğüslerini ön plana çıkarttı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 330 bini aşkın takipçiye ulaşan Julia Sandoval yine cesur pozuyla adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen isim bir kumsalda mavi bikini takımıyla poz vererek hayranlarının beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Los Angeles’ın bir sahilde kumların üzerine diz çöken Sandoval kameraya doğru eğilerek göğüslerini ön plana çıkarttı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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