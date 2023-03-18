Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ne limit tanıdı ne de kural...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval hayranlarının nabzını yükselten bir paylaşıma daha imza attı. Instagram hesabında 200 bini aşkın takipçisi bulunan isim bu kez bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini ön plana çıkarttığı bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sandoval gönderisine, “2000’lerin bebeği” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.