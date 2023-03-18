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  4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ne limit tanıdı ne de kural...

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ne limit tanıdı ne de kural...

18.03.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim Julia Sandavol Instagram’ın kurallarını altüst eden bir paylaşıma daha imza attı. Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yapan Sandoval bu kez bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini gösterdiği bir paylaşıma imza attı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medya gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ne limit tanıdı ne de kural...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval hayranlarının nabzını yükselten bir paylaşıma daha imza attı. Instagram hesabında 200 bini aşkın takipçisi bulunan isim bu kez bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini ön plana çıkarttığı bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sandoval gönderisine, “2000’lerin bebeği” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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