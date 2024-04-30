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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sıcak havanın tadını çıkarttı! Pijamalarıyla soluğu bahçede aldı

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sıcak havanın tadını çıkarttı! Pijamalarıyla soluğu bahçede aldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 10:16
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    Sosyal medyada 640 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Julia Sandoval sıcak havanın tadını çıkarttı anları takipçileriyle paylaştı. Kucağında köpeği, elinde kahvesiyle pijamalarıyla soluğu bahçesinde alan fenomen ismin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sıklıkla hayranlarının karşısına müstehcen pozlarıyla çıkmayı tercih eden Julia Sandoval bu kez ev hallerini gösterdi. Sıcak havanın tadını çıkartmak isteten Sandoval soluğu bahçede aldı.Pembe pijamalarıyla poz veren Sandoval gönderisine, "Kahve ve pijama" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü pembe pijamalarıyla poz veren fenomen ismin gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok sevimli" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok tatlısın" yorumunu yaptı.

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