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Sosyal medya fenomeni kendisini damgalayanlara sert cevap verdi

27.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Rich Kids Go Skint’ programında ünlendikten sonra sosyal medyada fenomene dönüşen Jodie Weston, kendisini damgalayanlara sert cevap verdi. Instagram’da 117 bin takipçisi bulunan Weston, geçtiğimiz yıllarda DJ olmak için girişimde bulunduğu ancak insanların onu yeteneksiz olarak nitelendirdiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni kendisini damgalayanlara sert cevap verdi

Weston, sosyal medya kariyeri yapmak isteyenleri dikkatlice düşünmeye davet etti. Sosyal medya fenomenliğinin iyi yanlarının yanında kötü tarafları olduğunu da vurgulayan Weston, toplumun genelinde bu kariyere sahip olan kişileri yeteneksiz ve vasıfsız olarak nitelendirdiklerini ifade etti. Weston, “Fenomen damgasının üzerimde olmasından sıkıldım ve yeni bir şey yapmaya karar verdi. Dj olmak istediğim için yeni bir adım attım. Ancak fenomen olduğum için anlaşma sağlamaya çalıştığım çoğu kişi yeteneksiz damgasını yapıştırdı” dedi.

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“KİTABI KAPAĞINA GÖRE YARGILAMAYIN”

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Dj’lik kariyeri için çabalarken sahip olduğu özelliklerin kimsenin umrunda olmadığını fark ettiğini dile getiren Weston, “İnsanların tek görebildikleri klişe ve fenomen kelimesiydi. Her şeyi yeniden yapmak zorunda kalsaydım kesinlikle DJ’lik kariyerime çok daha erken başlardım.” dedi.

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Şu an popülerliğini kaybetmediğini ifade eden Weston takipçilerine seslenmeyi ihmal etmedi. Dış görünüşü göre insanları yargılamamaları gerektiğini vurgulayan Weston, “Şu an da tek yapabileceğim hayran kitlemi bir kitabı asla kapağına göre yargılamamaları gerektiği fikri etrafında oluşturmaya çalışmak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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