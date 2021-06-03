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Kilosu yüzünden ‘model olamazsın’ diyenlere inat başarılı oldu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Seray Üstün Seray Üstün
03.06.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin ve bilimin geliştiği günümüzde hala güzellik kalıpları kişilerin kafasındaki belirli bir düzen içerisinde ilerliyor. Hala insanları tek bir çerçeveye sığdırıyor ve cinsiyet fark etmeksizin uyulması gereken kuralları belirliyorlar. Sosyal medyanın etkisiyle bu çemberin dışında kalan ünlü model Hunter McGrady, güzellik kalıplarını alt üst etti.

Kilosu yüzünden ‘model olamazsın’ diyenlere inat başarılı oldu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Babası oyuncu ve annesi model olan Hunter McGrady, sanatçı bir ailenin kızı olarak 4 Mayıs 1993 tarihinde Kaliforniya’da dünyaya geldi. Model olma hayali ise çocukluk yaşlarda başladı. Henüz 15 yaşındayken dört modellik ajansına kayıt olmak istedi ancak hepsinden red cevabını aldı. Ajans sahipleri model olabilmek için ona kilo vermesini söyledi.

16 yaşında ise düz hatlı bir model olarak kariyerine ilk adımı attı. 3 yılını saatlerce çalışarak ve kalori hesabı yaparak geçirdi. Sıfır beden olmaya uğraşıyor ve sektörün yarattığı kalıpların içerisine girmeye uğraşıyordu. Bir türlü istenilen beden ölçülerine ulaşamadığı için kendisini güvensiz ve kötü hissediyordu. Daha sonra vücudunun belirlenen bu kalıplara göre olmadığını, herkesin yapısının farklı olduğunu anladı. 19 yaşında büyük beden modelliği keşfetti. 46 beden olarak bir hafta içerisinde üç markayla anlaşma imzaladı.

hamile

Kısa sürede sosyal medyada fenomen haline gelen Hunter McGrady’ın Instagram hesabında 726 bin takipçisi bulunuyor. Hunter şimdilerde hamilelik pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

https://www.mynet.com/bacaklarinin-uzunlugu-1-08-metre-vucut-orantisiyla-fenomen-oldu-190101257535

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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