Kilosu yüzünden ‘model olamazsın’ diyenlere inat başarılı oldu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Babası oyuncu ve annesi model olan Hunter McGrady, sanatçı bir ailenin kızı olarak 4 Mayıs 1993 tarihinde Kaliforniya’da dünyaya geldi. Model olma hayali ise çocukluk yaşlarda başladı. Henüz 15 yaşındayken dört modellik ajansına kayıt olmak istedi ancak hepsinden red cevabını aldı. Ajans sahipleri model olabilmek için ona kilo vermesini söyledi.

16 yaşında ise düz hatlı bir model olarak kariyerine ilk adımı attı. 3 yılını saatlerce çalışarak ve kalori hesabı yaparak geçirdi. Sıfır beden olmaya uğraşıyor ve sektörün yarattığı kalıpların içerisine girmeye uğraşıyordu. Bir türlü istenilen beden ölçülerine ulaşamadığı için kendisini güvensiz ve kötü hissediyordu. Daha sonra vücudunun belirlenen bu kalıplara göre olmadığını, herkesin yapısının farklı olduğunu anladı. 19 yaşında büyük beden modelliği keşfetti. 46 beden olarak bir hafta içerisinde üç markayla anlaşma imzaladı.

Kısa sürede sosyal medyada fenomen haline gelen Hunter McGrady’ın Instagram hesabında 726 bin takipçisi bulunuyor. Hunter şimdilerde hamilelik pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

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