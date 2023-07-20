Sosyal medya fenomeni Lucy Banks, “İlişki yaşayamaz” eleştirisinden sonra küplere bindi! “Sadık bir insanım”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Lucy Banks, fenomenken aşk hayatının zorlu dünyasından söz etti. Samimi itirafında Banks, romantik ilişkilerinde kıskançlık ve güvensizlik konularında sürekli olarak sorunlar yaşadığını dile getirdi. Fenomen isim standartlara uymayan bir adamla sevgili olmak istemediğini söyleyerek “İlişki yaşayamaz” eleştirisinden sonra önyargıları yıkma çağrısında bulundu.

“KENDİMİ YÜKSEK STANDARTLARDA TUTUYORUM”

Kendisini sürekli olarak değiştirme arzusunda olduğunu dile getiren Banks, “Hem kişisel hem de profesyonel kariyerimde kendimi yüksek standartlarda tutuyorum. Bu yüzden sevgiliminde öyle olmasını tercih ederim. Sadaık bir insanım ve sosyal medya paylaşımları yüzünden ihanet edebileceğimi düşünüyorlar. Gerçekten bu korkunç bir durum” diye konuştu.