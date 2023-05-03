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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot’un süper mini eteğiyle pozu olay yarattı! Arkasını dönünce...

03.05.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 9.6 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Mathilde Tantot yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla cesur kıyafet seçimleriyle poz veren Tantot geleneğini bozmadı ve süper mini eteğiyle bir selfie çekildi. Tantot’un pozu sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot’un süper mini eteğiyle pozu olay yarattı! Arkasını dönünce...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Mathilde Tantot hayranlarının kalp atışlarınız hızlandıracak bir paylaşımla daha Instagram’ı salladı. Fenomen isim sosyal medya hesabının hikaye bölümünden ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaşmayı tercih etti. Tantot’un cesur halleri hayranlarının beğenisini kazandı.

HAYRANLARI GÖZÜNÜ ALAMADI

kapak sosyal medya

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Tantot siyah renkli mini bir etek ve yeşil kazak kombiniyle ayna karşısına geçti. Hayranlarına kıyafet seçimlerinin detaylarını göstermek isteyen Tantot, mini eteğiyle eğilerek arkası dönük bir şekilde poz verince sosyal medyada gündem yarattı.

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