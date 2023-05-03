Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot’un süper mini eteğiyle pozu olay yarattı! Arkasını dönünce...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Mathilde Tantot hayranlarının kalp atışlarınız hızlandıracak bir paylaşımla daha Instagram’ı salladı. Fenomen isim sosyal medya hesabının hikaye bölümünden ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaşmayı tercih etti. Tantot’un cesur halleri hayranlarının beğenisini kazandı.

HAYRANLARI GÖZÜNÜ ALAMADI

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Tantot siyah renkli mini bir etek ve yeşil kazak kombiniyle ayna karşısına geçti. Hayranlarına kıyafet seçimlerinin detaylarını göstermek isteyen Tantot, mini eteğiyle eğilerek arkası dönük bir şekilde poz verince sosyal medyada gündem yarattı.