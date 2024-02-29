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    4. Sosyal medya fenomeni Mia Malkova yine çekimden paylaştı! Süper minisinde bir de transparan detayı ekleyince bir gören bir daha baktırdı

    Sosyal medya fenomeni Mia Malkova yine çekimden paylaştı! Süper minisinde bir de transparan detayı ekleyince bir gören bir daha baktırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.02.2024 11:25
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    Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan eski yetişkin film yıldızı Mia Malkova, kariyerine ara verdiğini açıkladıktan sonra sosyal medyada kendisine yeni bir imaj çizmeye başladı. Sosyal medyadaki tüm paylaşımlarını kaldırdıktan sonra fenomen isim daha profesyonel çekim karelerine yer vermeye başladı. Malkova son olarak ise süper mini elbisesiyle poz verdi.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Malkova takipçilerini siyah transparan bir elbiseyle karşıladı. Fenomen isim elbisesinin içine beyaz bir iç çamaşırı takımı giymeyi tercih ederken pozu sosyal medyada adeta beğeni rekoru kırdı.

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    Katıldığı bir profesyonel çekimden yaptığı paylaşımlarına 'Engel yok' notunu ekleyerek paylaşan Malkova, hayranlarının beğenisi topladı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Malkova'nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tek kelimeyle güzellik" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yeni halini sevdim" dedi.

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    Mia Malkova
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