Sosyal medya fenomeni Natalie Lazona şaşkına çevirdi! Gelinliğini değil, düğün iç çamaşırını paylaştı... Olay yarattı

Sosyal medya fenomeni Natalie Lozano, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Jati ile hayatını birleştirdi. Düğün günündeki detayları hayranlarıyla paylaşmayı tercih eden Lozano, gelinliğinden önce düğün iç çamaşırı kombini gösteren bir ayna pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. İspanyol güzelin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

EVLİLİK TEKLİFİYLE DOLUP TAŞTI

Madrid’te gerçekleşen düğün töreninden önce gelin hazırlanma odasında ayna karşısında çekilen iç çamaşırlı pozlarını paylaşan Lozano’un gönderisi hayranlarının ilgisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken bazıları ise fenomen isme evlilik teklifi etti.

Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğine dair yorum yağmuruna tuttuğu Lozano’un gönderisi kısa sürede beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Karım ol” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Benimle evlen” yorumunu ekledi.