Sosyal medya fenomeni Paige VanZant şaşkına çevirdi! Ormanda yarı çıplak duş alırken pozlarını paylaştı

28 yaşındaki eski UFC dövüşçüsü Paige VanZant sosyal medya paylaşımları sayesinde dünyanın pek çok noktasından hayrana ulaşmayı başardı. Sosyal medya hesaplarında genellikle cesur pozlar yayınlanmayı tercih eden VanZant, son olarak bir ormanda duş aldığı anları paylaştı. Turuncu transparan iç çamaşırı takımı ve beyaz botlarıyla duş aldığı anları paylaşan VanZant’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

AÇIKLAMASI GÜLDÜRDÜ

Ormanlık bir alanda yere uzandığı fotoğraflarını paylaşan VanZant gönderisine, “Instagram ormanda iç çamaşırı ve botlarla duş alırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmak içindir. Bunun için var değil mi?” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide kullanıcılar VanZant’ın güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medy kullanıcısı, “Kesinlikle öyle. Daha çok paylaşım yapmalısın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Hayatımda gördüğüm en güzel duş” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Seni seviyorum” dedi.