Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Paige Woolen doğum gününü kutlamak için çırılçıplak soyunup küvete girdi! Pozu sosyal medyada olay yarattı

Sosyal medya fenomeni Paige Woolen doğum gününü kutlamak için çırılçıplak soyunup küvete girdi! Pozu sosyal medyada olay yarattı

21.01.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Paige Woolen, yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen bir sosyal medya uygulamasında son derece popüler. Instagram’da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim son olarak doğum gününü kutlamak için çırılçıplak soyunarak küvete girdiği bir pozunu paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Paige Woolen doğum gününü kutlamak için çırılçıplak soyunup küvete girdi! Pozu sosyal medyada olay yarattı

Los Angeles’ta yaşayan sosyal medya fenomeni Paige Woolen yeni yaşını son derece cesur bir pozla kutlamayı tercih etti. Sosyal medyada hayranlarının karşısına seksi pozlarıyla çıkmaya alışkın olan fenomen isim bu kez limitleri zorlayarak çırılçıplak küvete girdiği bir pozunu paylaştı. Woolen’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplarken hayranlarını da heyecanlandırdı.

YENİ YAŞINI BÖYLE KUTLADI

1

Takipçilerinin güzelliğine dair sık sık olumlu yorumlar yaptığı fenomen isim Paige Woolen sosyal medyanın limitlerini alt üst eden bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. 31. yaş gününü sosyal medyadan kutlayan Woolen, çırılçıplak küvete girdiği pozunda başına da tüy detaylarından oluşan bir taç takmayı tercih etti.

İlginizi Çekebilir

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

 İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

 Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aniden gelin damada yumruk attı! Ortalık savaş alanına döndüAniden gelin damada yumruk attı! Ortalık savaş alanına döndü
Bir gören bir daha baktı! Eleştiri yağdı: “Bir de yanında çocuk var"Bir gören bir daha baktı! Eleştiri yağdı: “Bir de yanında çocuk var"
İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya küvet çırılçıplak

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında frikik verdi! Göğsünün açıldığını fark etmedi

Canlı yayında frikik verdi! Göğsünün açıldığını fark etmedi

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Sınıfta çektiği cinsel içerikli videosu ortaya çıktı! Savunması şaşırttı

Sınıfta çektiği cinsel içerikli videosu ortaya çıktı! Savunması şaşırttı

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.