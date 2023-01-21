Sosyal medya fenomeni Paige Woolen doğum gününü kutlamak için çırılçıplak soyunup küvete girdi! Pozu sosyal medyada olay yarattı

Los Angeles’ta yaşayan sosyal medya fenomeni Paige Woolen yeni yaşını son derece cesur bir pozla kutlamayı tercih etti. Sosyal medyada hayranlarının karşısına seksi pozlarıyla çıkmaya alışkın olan fenomen isim bu kez limitleri zorlayarak çırılçıplak küvete girdiği bir pozunu paylaştı. Woolen’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplarken hayranlarını da heyecanlandırdı.

YENİ YAŞINI BÖYLE KUTLADI

Takipçilerinin güzelliğine dair sık sık olumlu yorumlar yaptığı fenomen isim Paige Woolen sosyal medyanın limitlerini alt üst eden bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. 31. yaş gününü sosyal medyadan kutlayan Woolen, çırılçıplak küvete girdiği pozunda başına da tüy detaylarından oluşan bir taç takmayı tercih etti.