Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot Instagram’ın limitlerini zorladı! Bluzunu yukarı doğru sıyırıp gögüslerini gösterdi

Fransız sosyal medya fenomeni Pauline Tantot sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya genelinde milyonları aşan takipçiye ulaşmayı başardı. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tantot yine geleneğini bozmadı. Ormanlık bir alanda yeşil arabasıyla poz veren Tantot, bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerinin bir kısmını gösterdiği pozuyla Instagram’ın limitlerini zorladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Tantot, “Günümü böyle bitiriyorum” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Tantot’un güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kadar güzel olmak zorunda mısın?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten büyüleyici” yorumunu yaptı.