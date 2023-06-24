Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot tanga bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Arkasını dönünce olay oldu

Fransız model Pauline Tantot, kendisi gibi model olan kız kardeşi Mathilde Tantot ile sosyal medyanın nabzını belirlemeyi sürdürüyor. Sık sık Instagram hesabından cesur pozlar paylaşan fenomen isim bu geleneğini bozmadı. Bu kez İbiza tatilinden çekilen karelerini hayranlarıyla paylaştı.

TANGA BİKİNİSİYLE NABIZLARI YÜKSELTTİ

İspanya tatilinde deniz, kum ve güneş üçgeninde yaz tatilinin tadını çıkartan Pauline, paylaşımlarıyla hayranlarının nefeslerini kesti. Fenomen isim denize girdiği anlarda çekilen pozlarını, “Geç yüzmek en iyisi” notuyla paylaştı.

Tanga bikinisiyle kameraya arkasını dönerek poz veren fenomen isim limitleri zorlayarak bikini üstünü çıkarttı. Göğüslerini elleriyle kapatan fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.