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Sosyal medyayı sallayan itiraf! “Hapishanedeki nişanlım hamile kalmam için spermini sandviç torbasında gönderdi”

24.06.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde yaşayan Nesha isimli bir kadın hapishanedeki nişanlısından hamile kalmak için kullandıkları ilginç yöntemi TikTok’tan anlattı. Amerikalı kadın mahkum nişanlısının plastik bir sandviç torbasında spermlerini göndermesinin ardından onunla çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladığını söyledi.

Sosyal medyayı sallayan itiraf! “Hapishanedeki nişanlım hamile kalmam için spermini sandviç torbasında gönderdi”

Nesha isimli bir kadın TikTok’tan 5 milyon izlenmeye ulaşan itirafında hapishanedeki nişanlısı Twinno’dan çok sahibi olmak için başvurduğu ilginç yöntemi anlattı. Nişanlısının 1 yıl içinde serbest bırakılmasını umduğunu dile getiren Nesha, deneysel bir yöntemle çocuk sahibi olmaya çalıştı. Nişanlısının hapishaneden bir sandviç paketinin içinde spermlerini gönderdiğini ifade eden Nesha, evde kendi yöntemleriyle hamile kalmaya çalıştı.

“İŞE YARAYIP YARAMAYACAĞINI GÖRMEK ÇOK EĞLENCELİYDİ”

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Nişanlısının spermlerini evinin tuvaletinde kendisine enjekte ettiğini dile getiren Nesha, marketten aldığı bir gebelik testinde sonucu pozitif gördü. Hamileliğini doğrulamak için doktora gittiğinde ise sonucun negatif olduğunu öğrendi. Nişanlısıyla başvurduğu yöntemin kendisi için eğlenceli olduğunu dile getiren Nesha, “Tekrar deneyemiyoruz. Bu yüzden onun serbest kalmasını bekleyeceğiz ama işe yarayıp yaramayacağını görmek çok eğlenceliydi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sperm tiktok hamilelik hapishane

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