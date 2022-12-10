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Sosyal medya fenomeni Sam Paige, seksi kıyafetiyle twerk yaparak eleştirilere cevap verdi! “Bana şişman diyorlar ama...”

10.12.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sam Paige, vücut ölçülerini hedef alan olumsuz yorumlara sert cevap verdi. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteren Paige, fazla kilolarını eleştirenleri twerk yaptığı bir paylaşımla ti’ye aldı. Seksi bir kıyafet seçimi yapan Paige’in özgüveni alkış topladı.

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik olarak paylaşımlarda bulunan Paige, kadınların vücut ölçülerinde mutlu olması gerektiğini savunuyor. Büyük beden kişilerin bol ve daha koyu renk kıyafetler tercih etme zorunluluğu bulunmadığını belirten Paige, dekolteli mini elbisesiyle twerk yaptığı anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Paige gönderisine, “Bana şişman diyorlar ama umrumda değil. Vücudum hakkında iyi hissetmedikten hemen sonra...” notunu ekledi.

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Paige’in akasını dönerek kameraya terk yaptığı anlar TikTok’ta yaklaşık 1.3 milyon izlenmeye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Büyük beden klişelerini yıkıyorsun. Sen harikasın” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Resmen bana ilham oldun” yorumunu ekledi.

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