Sosyal medya fenomeni Sam Paige, seksi kıyafetiyle twerk yaparak eleştirilere cevap verdi! “Bana şişman diyorlar ama...”

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik olarak paylaşımlarda bulunan Paige, kadınların vücut ölçülerinde mutlu olması gerektiğini savunuyor. Büyük beden kişilerin bol ve daha koyu renk kıyafetler tercih etme zorunluluğu bulunmadığını belirten Paige, dekolteli mini elbisesiyle twerk yaptığı anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Paige gönderisine, “Bana şişman diyorlar ama umrumda değil. Vücudum hakkında iyi hissetmedikten hemen sonra...” notunu ekledi.

Paige’in akasını dönerek kameraya terk yaptığı anlar TikTok’ta yaklaşık 1.3 milyon izlenmeye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Büyük beden klişelerini yıkıyorsun. Sen harikasın” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Resmen bana ilham oldun” yorumunu ekledi.