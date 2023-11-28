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    4. Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow'den romantik jest! Sevgilisinin adını kasığına dövme yaptırdı... Göstermeyi ihmal etmedi

    Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow'den romantik jest! Sevgilisinin adını kasığına dövme yaptırdı... Göstermeyi ihmal etmedi

    28.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı vücut pozitifliğine yönelik paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tammy Hembrow, iki aydır ilişki yaşadığı Matt Zukowski'nin adını kasığına dövme olarak yaptırdı. Fenomen isim romantik jestini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösterirken kullanıcıların yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Üç çocuk annesi sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow geçtiğimiz aylarda gönlünü Love Island Avustralya yarışmacısı Matt Zukowski'ye kaptırdığını açıklamıştı. 9 Entertainment'a yaptığı açıklamada, "Hayatımda her şey iyi görünüyor, meşgul oluyorum, zihnimi meşgul ediyorum bu yüzden şu anda çok mutluyum.Çok aşığım. Evet, çok aşığım." diyerek aşkını haykıran fenomen isim romantik jestiyle gündeme geldi.

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    HAYRANLARININ GÖZÜNDEN KAÇMADI

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    Maldivler'de güneşin tadını çıkartan fenomen isim pembe bikini takımıyla kameraya karşısında poz verirken kasık bölgesinin alt kısmına doğru bir yazı sevenlerinin dikkatini çekti. Fenomen ismin vücudunda küçük bir kalp bulunan "Matt" dövmesini fark eden kullanıcılar yorum bölümüne akın etti.

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    sosyal medya dövme fenomen Tammy Hembrow kasık
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