Sosyal medya fenomeni Tilly, pantolonunun kasık dekoltesiyle görenleri şaşkına çevirdi! Bir gören bir daha baktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Tilly moda kurallarını yeni bir soluk getirdiği tarzıyla da beğeni topladı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Tilly'in siyah bikini üstüyle kombinlediği pantolonu büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisine Tilly, "Kirli değilsen parti yapmak için burada değilsin" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Tilly'in gönderisine güzelliğini öven yorumlar yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar güzel olmak haksızlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçekten ilham veren bir güzellik" yorumunu yaptı.