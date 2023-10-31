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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in göğüs dekoltesine kimse anlam veremedi! Göbeğine kadar açık dekolteye yorum yağdı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in göğüs dekoltesine kimse anlam veremedi! Göbeğine kadar açık dekolteye yorum yağdı

    31.10.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan Apollonia Llewellyn sokak tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi. Instagram'da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim göğüs dekoltesini abartınca kullanıcıların ilgisini çekti. Fenomen isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in göğüs dekoltesine kimse anlam veremedi! Göbeğine kadar açık dekolteye yorum yağdı

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Apollonia Llewellyn sokak tarzını paylaşarak beğeni topladı. Fenomen isim Miami'deki bir kafede mavi elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

    BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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    Fenomen isim tülden oluşan saks mavisi kıyafetini dantel detaylı bir iç çamşırıyla tamamlayarak kamera karşısına geçti. Gönderisine, "Eğer onu seviyorsan onu öldür" notunu ekleyen fenomen isim hayranlarının da ilgisini çekti. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumların yanından dekoltesine anlam veremediğini ifade eden yorumlarda geldi.

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