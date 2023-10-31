Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in göğüs dekoltesine kimse anlam veremedi! Göbeğine kadar açık dekolteye yorum yağdı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Apollonia Llewellyn sokak tarzını paylaşarak beğeni topladı. Fenomen isim Miami'deki bir kafede mavi elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Fenomen isim tülden oluşan saks mavisi kıyafetini dantel detaylı bir iç çamşırıyla tamamlayarak kamera karşısına geçti. Gönderisine, "Eğer onu seviyorsan onu öldür" notunu ekleyen fenomen isim hayranlarının da ilgisini çekti. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumların yanından dekoltesine anlam veremediğini ifade eden yorumlarda geldi.