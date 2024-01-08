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    4. Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek ceketinin fermuarını zar zor kapattı! O anlar Instagram'ı sallamayı başardı

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek ceketinin fermuarını zar zor kapattı! O anlar Instagram'ı sallamayı başardı

    08.01.2024 10:05 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Veronika Rajek, 6 milyonu aşkın takipçisiyle ceketinin fermuarı kapatma konusunda zorluk yaşadığı anları paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

    Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini toplayan Veronika Rajek, pembe bir iç çamaşırı ve göbeğini açıkta bırakan ceketle sevenlerinin karşısına çıktı.

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    Fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ceketinin fermuarını kapatmaya çalışırken zorlandığı anları gösterince olay oldu.

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    Rajek'in paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanırken yorum yağmuruna da tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bazen sadece fermuar olmayı dilersin" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence açık bırakmalıydı" yorumunu yaptı.

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