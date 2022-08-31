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Sosyal medya fenomeninin hayran buluşmasında izdiham çıktı! Bayılanlar, kavga edenler...

31.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni 23 yaşındaki Anna Paul, sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede ünlenmeyi başarmıştı. Takipçileriyle bir araya gelmeyi düşündüğü bir hayran buluşması planlayan Paul, organizasyona beklenenden daha çok insanın gelmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Fenomen ismi görmek için hayranları saatlerce kuyruk bekledi.

Sosyal medya fenomeninin hayran buluşmasında izdiham çıktı! Bayılanlar, kavga edenler...

TikTok'ta 5 milyonun üzerinde ve Instagram'da 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Anna Paul, 200 ila 300 kişinin gelmesi beklenen bir hayran buluşması gerçekleştirmek istedi. Avustralya'nın Perth kentindeki bir alışveriş merkezindeki organizasyona beklenenin çok üzerinde katılım olması izdihama neden oldu. Alışveriş merkezinin önünde metrelerce uzayan kuyrukta fenomen ismin bazı hayranları bayıldı, bazıları ise kavga çıkartarak büyük bir kaosa neden oldu.

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POLİS DURUMA MÜDAHALE ETTİ

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TikTok’ta Anna Paul’un bir hayranı tarafından yapılan bir paylaşımda, “5 saatten fazla bekledim. Kalabalık arasında ezildim ve nefes nefese kaldım. Polis tarafından kapatılmadan önce neredeyse bayılacaktım” notunu ekledi. Başka bir hayranı ise sosyal medya fenomeniyle tanışmak için tüm gece beklediğini söyledi.

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Polis tarafından iptal edilen etkinliğin sonrasında Paul Anna, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarından özür diledi. Güvenlik nedeniyle organizasyonun daha erken saatlerde sona erdirildiğini söyleyen Paul, “Güvenlik nedeniyle Batı Avustralya Polisi, Perth buluşmasını erkenden kapatmak zorunda kaldı. Büyük bir güvenlik tehlikesi haline geldi. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çok üzgünüm. Güvenliğiniz her zaman 1 numaralı önceliğimiz. Hepinizi seviyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen
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