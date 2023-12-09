Sosyal medya hesabına Noel ruhunu getirdi! Tren istasyonuna iç çamaşırıyla gidince olay oldu

Instagram'da birbirinden cesur paylaşımlara imza atan fenomen isim Alex Mucci geleneğini bozmadı ve o pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni yıl ruhunu Instagram hesabından yaşatmak isteyen fenomen isim hayranlarının karşısına kırmızı ve kenarları beyaz tüylerden oluşan iç çamaşırı takımıyla çıktı. Fenomen ismin pozu hayranlarını şaşkına çevirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisi çeken paylaşımında Mucci siyah bir trençkotta çıktı. Ancak fenomen isim takipçileri için hazırladığı bir sürprizi vardı. Tren istasyonunda poz veren Mucci siyah uzun ceketinin içine iç çamaşırı giymeyi tercih etti ve o anları takipçileriyle paylaştı.

Mucci'nin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Takipçileri Mucci'nin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.