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    4. Sosyal medya meydan okumaya katılan anne hayatını kaybetti! Yeme yarışında marshmallowdan boğularak öldü

    Sosyal medya meydan okumaya katılan anne hayatını kaybetti! Yeme yarışında marshmallowdan boğularak öldü

    12.10.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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    İki çocuk annesi 37 yaşındaki Natalie Buss isimli bir kadın ragbi kulübünün bağış toplama etkinliğinde 7 adet marshmallowu aynı anda yemeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti. Kulüpte bulunanlar büyük bir şok yaşarken bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken aile otopsi sonucunu beklediğini dile getirdi.

    İki çocuk annesi 37 yaşındaki Natalie Buss isimli bir kadın ragbi kulübünün bağış toplama etkinliğinde marshmallow yeme yarışmasına katıldı. Yarışmacıların aynı anda birden fazla marshmallow yemeye çalıştığı yarışma sırasında Buss, bayılarak hayatını kaybetti. Marshmallowları yediği sırada bir yandan da gülmeye devam eden kadın bir anda herkesin gözü önünde bayıldı.

    "HERKES EĞLENİYORDU"

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    Ragbi kulübünün etkinliğinde bulunan bir kişi olaya ilişkin olarak ise, "DJ ağzına giren her lokumu sayıyordu. Sanırım yediye ulaştı. Anı anda gülüyordu ve sanki şekerlemeler ağzında daha da erimiş gibiydi. Her şey bir dakika içinde oldu. Herkes eğleniyordu ve bir anda yere yığıldı. Korkunçtu. İlk yardım görevlileri yardıma koştu ama faydası olmadı. Marshmallowlar onun solunum yollarını tıkamıştı." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Ragbi marshmallow

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