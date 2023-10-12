Sosyal medya meydan okumaya katılan anne hayatını kaybetti! Yeme yarışında marshmallowdan boğularak öldü

İki çocuk annesi 37 yaşındaki Natalie Buss isimli bir kadın ragbi kulübünün bağış toplama etkinliğinde marshmallow yeme yarışmasına katıldı. Yarışmacıların aynı anda birden fazla marshmallow yemeye çalıştığı yarışma sırasında Buss, bayılarak hayatını kaybetti. Marshmallowları yediği sırada bir yandan da gülmeye devam eden kadın bir anda herkesin gözü önünde bayıldı.

"HERKES EĞLENİYORDU"

Ragbi kulübünün etkinliğinde bulunan bir kişi olaya ilişkin olarak ise, "DJ ağzına giren her lokumu sayıyordu. Sanırım yediye ulaştı. Anı anda gülüyordu ve sanki şekerlemeler ağzında daha da erimiş gibiydi. Her şey bir dakika içinde oldu. Herkes eğleniyordu ve bir anda yere yığıldı. Korkunçtu. İlk yardım görevlileri yardıma koştu ama faydası olmadı. Marshmallowlar onun solunum yollarını tıkamıştı." dedi.