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    4. Metroda kaos dolu anlar! Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü... O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

    Metroda kaos dolu anlar! Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü... O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

    12.10.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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    İspanya'nın Valensiya kentindeki bir metroda hareketli dakikalar yaşandı. Metronun yoğun olduğu bir saatte vagonda ismi açıklanmayan yolcunun tuhaf hareketleri dikkatleri çekti. Vagonda bulunan kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamın hareketi tepkilere neden oldu. Defalarca uyarılmasına rağmen eylemine devam eden adamı bir başka yolcu tekme tokat dövdü.

    İspanya'nın Valensiya kentindeki Metrovalencia metro sisteminde ismi açıklanmayan bir adamın kendisini tahmin eden hareketler yaptığı fark edildi. Durumdan rahatsız olan yolcular adamın çevresini terk ederken diğer yolcular tarafından defalarca uyarıldı. Vagonda duran kadınlara bakarak kendisini tatmin etmeye devam etmesi üzerine duruma sinirlenen bir başka yolcu adamın yanına gelerek bu kez sert bir dille uyardı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede alevlendi ve tekme ile yumruklar havalarda uçuşmaya başladı.

    GÖZALTINA ALINDI

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    Polis raporları uygunsuz hareketlerde bulunan yolcunun diğer yolcular tarafından durakta itilerek metronun dışına atıldığını söyledi. Adamın kalabalığın arasında kaybolup kaçmayı başardığı ifade edildi.

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    Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerden adamın kimliğini teslim eden polisler, soruşturma devam ederken gözaltına alındı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İspanya metro yolcu

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