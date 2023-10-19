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Sosyal medya onları konuşuyor! Ünlü influencer Kıvanç Talu ve eşinin insanları dolandırıp kaçtığı iddiası gündem oldu! En yakın arkadaşlarından çocuklarının bakıcısına kadar...

19.10.2023 17:09 | Son Güncelleme:
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Ünlü influencer çift Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakın arkadaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi 100 milyon TL dolandırıp kaçtıkları iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia, sosyal medyada çokça konuşulmaya başlandı. Talu çiftinden haber alınamadığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Sosyal medya, ünlü influencer çift Kıvanç Talu ve Beril Talu'yu konuşuyor. Var Böyle Tipler adlı sosyal medya hesabıyla geniş kitleler tarafından tanınan fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam çekmek üzere bütçe isteyip, topladıkları 100 milyon TL ile yurt dışına kaçtıklarına yönelik iddialar ortalığı karıştırdı.

'100 MİLYON TL PARA' PARA İDDİASI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; dolandırıldığını iddia eden kişiler, çiftin Portekiz'de ev alıp toplamda 100 milyon TL para toplayarak kayıplara karıştığını ileri sürdü. İddialara göre reklamcılık işiyle uğraşan çiftin yakın çevrelerinden çektikleri reklamların bütçesini isteyip reklamı çekince de ödemesini yaptıklarını söyledikleri aktarıldı.

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ŞOK ETKİSİ YARATTI

Yine iddialar arasında; her hafta ünlü bir markanın reklam bütçesini paylaşan çiftin reklam çekildiğinde elde edilen gelirden karşı tarafa ödeme yapmayı taahhüt ettiği var. Sosyal medyada şok etkisi yaratan olayda; çiftin çocuklarının bakıcısından, şoförlerine, öğretmenlerinden yanlarında çalışan yardımcılara kadar çok sayıda kişiyi, reklamcılık sektöründen gelir elde etme vaadiyle kandırdığı ileri sürülüyor.

Yöntemin bir ponzi sistemi olduğu belirtilirken çiftin 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı, hatta bu kişilere kredi çektirdiği, arabalarını sattırdığı da öne sürülüyor. Çiftin kayıplara karıştığı ve kendilerine ulaşılamadığı ifade edilirken çift tarafından dolandırılanların ardından en yakın arkadaşları ve beyaz yakalı kişilerin olduğu da iddia ediliyor. Çiftin sosyal medya hesaplarına da ulaşılamıyor.

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