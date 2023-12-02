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    4. Sosyal medya onu 'Müdür Amca' olarak tanıyor! Müziği açtı, öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde dans etti... Her çarşamba eğlence yapıyorlar

    Sosyal medya onu 'Müdür Amca' olarak tanıyor! Müziği açtı, öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde dans etti... Her çarşamba eğlence yapıyorlar

    02.12.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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    İstanbul Maltepe'deki Altayçeşme İlkokulu'nun müdürünün öğrencileriyle birlikte dans ettiği görüntüler sosyal medyada viral olmayı başarmıştı. Görüntüler veliler tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılınca Hasan Ali Bayrak, 'Müdür Amca' olarak tanınmaya başlandı. Bayrak sosyal medyada milyonlarca izlenen o anları ise, "Çocukların arasına girdim. Duygu dünyalarına farklı bir şekilde iştirak edebilmek için oynayabildiğim kadar oynadım" sözleriyle anlattı.

    İstanbul Maltepe'deki Altayçeşme İlkokulu'nun müdürü Hasan Ali Bayrak'ın öğrencilerle birlikte okul bahçesinde dans ettiği anlar sosyal medya çok konuşulmuştu. Sosyal medyanın Müdür Amcası Bayrak'ın müziğin sesini açtırarak öğrencileriyle doyasıya eğlendiği anlar hem öğrencilerin hem de velilerin gönlünü fethetmişti.

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    Öğrencilere okulu daha çok sevdiren müdür Bayrak ise o anları Show Ana Haber'e , "Kendimi tutamadım. Onlarla birlikte eğlendim. Benim içimde kıpır kıpır kaynayan bir güzellik bu. Onlara çok değer veriyorum.Onlar bizim ülkemizin yarınları. Meşhur o Muallim şarkısını açtık güzel bir şekilde eğlendik" diyerek anlattı.

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    ARTIK HER ÇARŞAMBA EĞLENCE GÜNÜ

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    Videonun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde veliler tarafından çekildiğini söyleyen Bayrak, "Velilerimiz çekmişler hiç haberim yok." dedi. Velilerin de öğrencilerin de memnun olmasından sonra her çarşamba günü öğle arasında müzikli eğlence kararı verildi.

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    Klasik metotların dışına çıkılması gerektiğine inandığını söyleyen Bayrak, "Klasik bir anlayışın artık içinde olamıyoruz artık çağ değişti. Nesillerin eğitime bakış açısı değişti" dedi.

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