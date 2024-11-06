Sosyal medya üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız öğrenciyi kaçırıp taciz etti! "Genç ama umursamıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Galler'de yaşayan 25 yaşındaki Phoebe Pearce, 14 yaşındayken Facebook üzerinden mesaj atarak ilk kez kurbanıyla iletişime geçti. İsmi açıklanmayan 14 yaşındaki kızın ailesi Pearce'i uzaklaştırmak için durumu polise haber verdi. Pearce, bir çocuğu kandırma, kaçırma ve onunla cinsel ilişkiye girme suçlarını kabul etti ancak mahkemeden serbest bırakıldı.

16 YAŞINDAYKEN YENİDEN İLETİŞİME GİRDİ

Pearce ismi açıklanmayan mağdurla 16 yaşına bastıktan sonra Snapchat ve popüler oyun platformu Twitch üzerinden yeniden iletişime geçti. Bu kez kızı kaçırıp cinsel saldırı da bulunan Pearce tutuklandı. Mahkemede Pearce'in telefonunda "Genç ama umursamıyorum" yazan bir mesaj buldu.

Bir çocuğa ait uygunsuz fotoğraf bulundurduğunu ve cinsel zarar önleme emrini iki kez ihlal ettiğini itiraf ettikten sonra Pearce, 17 aydır hapis cezasına çarptırıldı.