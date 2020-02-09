Sosyal medya ve estetik ilişkisi

Özellikle sahip oldukları takipçilerini artırarak fenomene dönüşen kişilerin iyi para kazanmaları, ister istemez estetik operasyonları da tetikliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, sosyal medya fenomenleri için artık neredeyse olmazsa olmaz haline gelen estetik arzusunu anlattı.

SOSYAL MEDYA VE GÜZELLİK İLİŞKİSİ

Güzellik arzusu insanlık var olduğundan beri popülerliğini yitirmemiş bir konu olsa da, özellikle son yıllarda sosyal medya etkisiyle hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye çıktı. Temelinde beğenilmek olan güzellik olgusu, ideal güzellik algısı kalıplarının yaygınlaşmasına paralel olarak yükseliş gösteriyor.

Sağlık nedenleriyle gerçekleştirilen estetik operasyonlar bir kenara, özellikle Instagram’da yükseliş gösteren fenomen ve influencer dalgası, estetik kaygıları hiç olmadığı kadar tetikliyor. Kendisini beğenmeyen, beğenilmediğini düşünen veya daha çok beğenilmek isteyen bireyler, yüzleri başta olmak üzere vücutları için çeşitli estetik operasyonlara başvuruyor.