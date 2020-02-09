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Sosyal medya ve estetik ilişkisi

Op. Dr. Bora Özel Op. Dr. Bora Özel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Adeta herkesin kusursuz görünmek için yarıştığı sosyal medya mecralarında, Instagram başı çekiyor. Güzel mekanlarda, şık kıyafetlerle fotoğraf ve durum paylaşan sosyal medya kullanıcıları için elbette ilk öncelik kendi güzellikleri.

Sosyal medya ve estetik ilişkisi

Özellikle sahip oldukları takipçilerini artırarak fenomene dönüşen kişilerin iyi para kazanmaları, ister istemez estetik operasyonları da tetikliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, sosyal medya fenomenleri için artık neredeyse olmazsa olmaz haline gelen estetik arzusunu anlattı.

SOSYAL MEDYA VE GÜZELLİK İLİŞKİSİ

Güzellik arzusu insanlık var olduğundan beri popülerliğini yitirmemiş bir konu olsa da, özellikle son yıllarda sosyal medya etkisiyle hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye çıktı. Temelinde beğenilmek olan güzellik olgusu, ideal güzellik algısı kalıplarının yaygınlaşmasına paralel olarak yükseliş gösteriyor.

Sağlık nedenleriyle gerçekleştirilen estetik operasyonlar bir kenara, özellikle Instagram’da yükseliş gösteren fenomen ve influencer dalgası, estetik kaygıları hiç olmadığı kadar tetikliyor. Kendisini beğenmeyen, beğenilmediğini düşünen veya daha çok beğenilmek isteyen bireyler, yüzleri başta olmak üzere vücutları için çeşitli estetik operasyonlara başvuruyor.

Çoğu araştırmaların da desteklemiş olduğu, çekici insanların toplumda daha kolay statü sahibi olabilip, sosyal medya mecralarında fenomene dönüşerek daha fazla para kazandığı algısı/gerçeği estetik operasyonlar için motivasyon sağlıyor.

GÜZELLİK AVANTAJ SAĞLIYOR

Artık neredeyse tüm trendleri belirleyen bir vitrine ve podyuma dönüşen sosyal medya Instagram, güzelliğin en çok prim yaptığı sosyal mecra olarak ön plana çıkıyor. Estetik güzelliğe sahip olan insanlar, doğal olarak daha kolay ön plana çıkarak takipçi sayılarını katlayabiliyorlar. Bunun da karşılığında tanınmış bir kişiye dönüşmeleri hem maddi, hem de manevi olarak bireysel ve toplumsal yaşamlarında avantaj sağlıyor.

Günümüzde yerel ve ulusal çapta tanıdığımız hemen hemen her fenomenin estetik yaptırmış olduğunu haberlerden takip ve teyit etmek çok kolay. Güzelliklerini estetik operasyonlara borçlu olan ünlülerin eski halleri görüldüğünde, ne kadar doğru yaptıkları sizce de belli olmuyor mu?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel

www.drboraozel.com
Facebook: @drboraozel
Instagram: @drboraozel
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