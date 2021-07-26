Sosyal medyada Almanya modeli: Hapis cezası ve kısıtlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği sosyal medyada düzenlemeyi içeren çalışmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'ye özel bir modelin oluşturulması planlanan çalışmada Almanya modelinin yakından incelendiği ve bazı cezai yaptırımların getirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre çalışmayla ilgili açıklama yapan AK Parti Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, sansürün getirilmediğini belirtirken fake hesaplar nedeniyle etkin bir mücadelenin yapılamadığını ifade etti.

Çalışmayla ilgili önerilerini açıklayan Özkaya, içeriği kaldırmayan sosyal ağa para cezası, aykırı paylaşımlarda bulunanlara suç duyurusu, sosyal medya kullanımına kısıtlama, maddi tazminat ve hapis cezası gibi unsurların yer alması gerektiğini belirtti.

