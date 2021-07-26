HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada Almanya modeli: Hapis cezası ve kısıtlama

Sosyal medyada Almanya modeli: Hapis cezası ve kısıtlama

26.07.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayla ilgili düzenleme Ekim'de Meclis'e geliyor. Almanya modelinin yakından incelendiği çalışma ile ilgili "Burada bir sansür söz konusu değil" diyen AK Parti Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, sosyal medyada dezenformasyon yapanlara hapis cezası ve sosyal medyayı belli bir süre kullanmama unsurların getirilmesi önerisinde bulundu.

Sosyal medyada Almanya modeli: Hapis cezası ve kısıtlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği sosyal medyada düzenlemeyi içeren çalışmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'ye özel bir modelin oluşturulması planlanan çalışmada Almanya modelinin yakından incelendiği ve bazı cezai yaptırımların getirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre çalışmayla ilgili açıklama yapan AK Parti Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, sansürün getirilmediğini belirtirken fake hesaplar nedeniyle etkin bir mücadelenin yapılamadığını ifade etti.

Çalışmayla ilgili önerilerini açıklayan Özkaya, içeriği kaldırmayan sosyal ağa para cezası, aykırı paylaşımlarda bulunanlara suç duyurusu, sosyal medya kullanımına kısıtlama, maddi tazminat ve hapis cezası gibi unsurların yer alması gerektiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuşFilmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuş
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Pes dedirten görüntüler! Yol ortasında yapmadıkları kalmadıPes dedirten görüntüler! Yol ortasında yapmadıkları kalmadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Getirin tabi. Mesela twit atanı hapse atın. Facebookta kahkaha atanı kırbaçlayın. İnstada story paylaşana para cezası verin
bir seferde türk modeli olsun be herşeyi avrupaya bakıp taklit ediyoruz
Hiçbir zaman devletler yasaları halk için deği, halkı kendınden korumak için cıkarmıştır.

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

1000 yılda bir meydana gelen olay!

1000 yılda bir meydana gelen olay!

Şimdi de Afgan seline tutulduk

Şimdi de Afgan seline tutulduk

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.