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Sosyal medyada "Brothers Home 1986" teorisi gündem yarattı! Squid Game gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.01.2025 15:19
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Güney Kore yapımı olan 456 oyuncunun para kazanmak için ölümle burun buruna gelerek oyunlar oynadıkları Squid Game dizisi ikinci sezonuyla da tüm dünyada gündem yarattı. Sosyal medyada Squid Game'in gerçek bir hikayeden uyarlandığını iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Squid Game'in gerçek olduğunu ve 1986 yılında kimliği insanların kaçırılarak eve kilitlendikleri iddia edildi

Sosyal medyada "Brothers Home 1986" teorisi gündem yarattı! Squid Game gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?

Netflix’te yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisi 17 Eylül 2021 tarihinde gösterime girdiğinde büyük ilgi görmüştü. Dizinin ikinci sezonu 3 yıllık aranın sonrasında 26 Aralık 2024’te izleyiciyle buluştu ve yine dünyanın konuştuğu konulardan biri haline geldi. Sosyal medyada son dönemde Squid Game'in gerçek bir hikayeye dayandığına dair bazı görsel paylaşıldı ve hikayaler anlatıldı. Özellikle 1976-1987 yıllarında arasında "Brothers Home" adı verilen ıslahevlerinden görseller paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN DEFALARCA PAYLAŞILDI

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Sosyal medyadan paylaşılan 'Squid Game gerçekmiş 1986 yılında kimliği belirsiz bir sürü insanı kaçırıp buraya kilitlemişler' notu bulunan görsellerde Squid Game'e benzeyen merdiven ve oda sistemleri yer alıyor. Ancak görsellerin çoğu yapay zeka tarafından oluşturuldu.

GERÇEK HAYATTAN İZLER BULUNUYOR

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Squid Game’in senaryosu doğrudan gerçek bir olaydan uyarlanmış olmasa da senaryoda gerçek hayattan bazı izler bulunuyor. Squid Game yaratıcısı Hwang Dong-hyuk sosyal medyada iddia edildiği gibi "Brothers Home 1986" olayından esinlendiğini açık bir şekilde ifade etmese de ana karakter Gi-hun'un arka plan hikayesinin gerçek olaylardan esinlendiğini söyledi.

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Gi-hun, 16 yıllık hizmetten sonra Dragon Motors şirketinin çalışanlarının maaşlarını ödeyememesi nedeniyle işten çıkarıldıktan sonra kumar bağımlısı oldu. Yeni bir iş bulmakta zorlanan Gi-hun, at yarışı bahislerine yöneldi ve tefecilere olan büyük borcu da onu umutsuz bir eylemle oyunlara katılmaya ikna etti.

Güney Koreli otomobil üreticisi Ssangyong, 2009 yılında iş gücünün %40'ına denk gelen 2.600'den fazla çalışanını işten
çıkaracağını duyurdu. Bu durum fabrikanın 77 gün süren şiddetli bir işgaline yol açtı ve isyancılarla silahlı polis arasında çatışmalara neden oldu. Dizinin senarist ve yönetmeni Hwang Donk-hyuk, senaryonun önemli ilham kaynaklarından biri olarak 2009’daki Ssanyong Motor Grevi’ni işaret ediyor.

BROTHERS HOME OLAYI NEDİR?

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New York Times’ın haberine göre Güney Kore’de 1976-1987 yıllarında hükümet, “Brothers Home” adında bir uygulama ile yaklaşık 38 bin kadar insanı ıslahevlerinde toplamıştı. Ülke genelinde 36 adet bulunan bu ıslahevlerinde devlet destekli bir tesis içerisinde barındırıldığı ve rehabilite edilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Ancak bu tesis, sömürü, kötü muamele ve istismar iddialarıyla karşı karşıya kalmıştır. “Brothers Home” uygulamasıyla insanlara çeşitli işkenceler uygulanırken en az 657 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor.

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Projenin 1986 Asya Oyunları ve 1988 Seul Olimpiyatları’na hazırlandığı yıllarda hükümetin “sokakları haydutlardan temizleme” amacı taşıdığı da ifade ediliyor.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Squid Game
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