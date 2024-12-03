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  4. Balinadan sosyal medyaya damga vuran intikam planı! Dev akvaryuma hapsedilen balina, dışkısını yapıp seyircilerin üstüne fırlattı

Balinadan sosyal medyaya damga vuran intikam planı! Dev akvaryuma hapsedilen balina, dışkısını yapıp seyircilerin üstüne fırlattı

03.12.2024 11:46
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.12.2024 11:46
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin San Antonio bölgesinde seyirciler hiç beklemedikleri anlar yaşadı. Dev bir akvaryuma hapsedilen bir balina, gösteri sırasında havuza dışkıladı ve ardından kirli suyu seyircilerin üzerine sıçrattı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medyadan Alex Bermudez kullanıcı adıyla paylaşılan görüntülerde seyirciler devasa bir akvaryuma hapsedilen bir balinanın gösterisini izlemeye gittiler. Gösteri sırasında balina dışkısını yaptıktan sonra havuzun ortasına gelip seyircilere pis suyu fırlattı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında viral oldu.

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Gösterinin akışına dair hiçbir bilgileri olmadığını dile getiren Bermudez, "Şoktaydım ama beni gerçekten rahatsız etmedi. Etrafıma bakıyorum ve etrafımdaki herkes gülüyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kimse kalkıp gitmedi. Hijyenik bulmuyorum ama eğlenceliydi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya balina
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