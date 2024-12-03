Balinadan sosyal medyaya damga vuran intikam planı! Dev akvaryuma hapsedilen balina, dışkısını yapıp seyircilerin üstüne fırlattı

Sosyal medyadan Alex Bermudez kullanıcı adıyla paylaşılan görüntülerde seyirciler devasa bir akvaryuma hapsedilen bir balinanın gösterisini izlemeye gittiler. Gösteri sırasında balina dışkısını yaptıktan sonra havuzun ortasına gelip seyircilere pis suyu fırlattı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında viral oldu.

Gösterinin akışına dair hiçbir bilgileri olmadığını dile getiren Bermudez, "Şoktaydım ama beni gerçekten rahatsız etmedi. Etrafıma bakıyorum ve etrafımdaki herkes gülüyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kimse kalkıp gitmedi. Hijyenik bulmuyorum ama eğlenceliydi" dedi.